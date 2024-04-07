Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане

СК возбудил дело после взрыва газового баллона в жилом доме в Татарстане

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в городе Нурлате в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия пострадало три человека, одного из которых спасти не удалось.

До этого в МЧС отметили, что группировку сил и средств увеличили до 40 человек и 12 машин. Спасатели продолжают работы на месте происшествия. Взрыв и последовавший за ним пожар двухэтажном жилом доме произошли вечером в субботу, 6 апреля, в городе Нурлат в Татарстане. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. В результате загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах, наружные стены разрушились.

Накануне в Архангельской области 27 человек лишились дома после пожара.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами