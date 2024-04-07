Дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в городе Нурлате в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК [РФ]», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия пострадало три человека, одного из которых спасти не удалось.

До этого в МЧС отметили, что группировку сил и средств увеличили до 40 человек и 12 машин. Спасатели продолжают работы на месте происшествия. Взрыв и последовавший за ним пожар двухэтажном жилом доме произошли вечером в субботу, 6 апреля, в городе Нурлат в Татарстане. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. В результате загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах, наружные стены разрушились.

Накануне в Архангельской области 27 человек лишились дома после пожара.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.