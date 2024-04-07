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В Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек

МЧС: в Татарстане при пожаре после взрыва в жилом доме погиб человек

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Николай Хижняк/РИА Новости

Один человек погиб при пожаре, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«<…> В результате происшествия пострадало три человека, из которых один погиб», — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что группировку сил и средств увеличили до 40 человек и 12 машин. Спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Пожар произошел вечером в субботу, 6 апреля, в городе Нурлат в Татарстане. Возгорание началось в многоквартирном двухэтажном жилом доме после хлопка газовоздушной смеси. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров.

Спасатели уже ликвидировали открытое горение, из-под завалов спасли одного человека, еще троих эвакуировали из подъезда. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. В результате загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах, наружные стены разрушились.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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