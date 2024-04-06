Маск предположил, сколько просуществует человеческая цивилизация

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация может просуществовать всего несколько сотен лет в случае, если не станет межпланетным видом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет», — заявил Маск.

По его словам, цивилизация должна сохранять свой уровень технологического развития, пока Марс не станет самодостаточной планетой, чего можно достичь в течение 20 лет.

До этого Маск назвал дату премьеры роботизированного такси Tesla. Это случилось вскоре после того, как Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская автокомпания отказалась от планов выпустить недорогой массовый электромобиль, но сохранила планы по разработке роботизированного такси на его платформе.

Ранее стало известно, почему «АвтоВАЗ» не разрабатывает собственную автоматическую трансмиссию.