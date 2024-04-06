Политолог назвала «Русскую весну» в Донбассе стимулом для россиян проявить патриотизм

Начавшиеся 10 лет назад общественно-политические акции жителей Донбасса против украинских властей, также известные как «Русская весна», побудили РФ действовать, заявила «Газете.Ru» генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Приграничные территории нуждались в помощи России, люди каждый день рисковали своей жизнью. Киевский режим устроил настоящий террор, последствия которого мы наблюдаем до сих пор», — сказала эксперт.

Она констатировала, что граждане России восприняли беду братского народа как свою собственную. Отправлялись добровольцами, собирали гуманитарные грузы. Принимали первых беженцев у себя в городах.

По словам политолога, этот искренний порыв объединял тогда многих.

Именно он, считает гендиректор «Института региональных проблем», позволил россиянам, в том числе, проявить себя истинными патриотами Родины.

«Совсем недавно мы отпраздновали «Крымскую весну» и в это же время видели какие результаты голосования за Владимира Путина на президентских выборах демонстрируют наши новые регионы. Результат говорит об одном: безоговорочное, а точнее сказать подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей поддерживают президента и его государственную политику. Политику, направленную на защиту нашего народа», — заключила эксперт.

В эти дни в России вспоминают годовщину событий весны 2014 года в Донбассе.

6 апреля 2014 года митингующие против государственного переворота на Украине жители Луганска захватили здание облуправления СБУ. На следующий день представителями народа Донецкой области была принята Декларация о суверенитете ДНР. Эти даты принято считать началом борьбы народа Донбасса за независимость от киевского режима.