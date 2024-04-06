Уровень реки Урал может достичь критической отметки ночью

Уровень реки Урал возле Оренбурга может достигнуть критической отметки в ночь на 7 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в поселке Никель в Орске началась срочная эвакуация жителей в связи с паводком.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее было названо число подтопленных домов в Орске.