МЧС опубликовало заявление по поводу прорыва насыпной дамбы в Орске

МЧС России подтвердило прорыв дамбы в Орске, в возможную зону подтопления попадает поселок Строителей, Никель и Лесоторговый. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

Также отмечается, что уже подготовлены 33 пункта временного размещения на 23 тысячи человек в затопленном Орске.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Орске распространяются случаи заражения кишечными инфекциями.