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Прокуратура извинилась перед обвиненным в расправах ученым Цветковым

Прокуратура извинилась перед ученым Цветковым за обвинения в расправах

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Скриншот НТВ

Московская прокуратура официально принесла извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за ранее выдвинутые против него незаконные обвинения в серии расправ 20-летней давности. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По словам Меркачевой, извинения за моральный вред принесены от имени государства.

В декабре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отменил арест и выпустил из-под стражи Александра Цветкова, который около года провел в следственном изоляторе. Его задержали в аэропорту Домодедово после возвращения из очередной экспедиции из-за того, что искусственный интеллект посчитал его лицо похожим на фоторобот реального преступника.

«Цветков почти год провел в СИЗО, после чего был отпущен в связи с недоказанностью», – отметила омбудсмен.

В феврале бежавшую от талибов (организация запрещена в России) афганскую журналистку Кобру Хассани освободили в зале суда после приговора. Девушке назначили два года в колонии-поселении, но освободили от отбывания наказания в связи с тем, что она провела год в СИЗО.

Ранее в Британии россиянина обвинили в транспортировке нелегальных мигрантов.

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