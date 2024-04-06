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Новый прорыв дамбы произошел в Орске

Дамба в Орске прорвалась еще в одном месте, город заполняет водой

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В Орске произошел прорыв дамбы в новом месте. Брешь в дамбе обнаружена в районе улицы Борисоглебского из-за чего вода поступает в город, сообщил ТАСС мэр города Василий Козупица.

«Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, — сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно», — сообщил Козупица.

До этого в правительстве региона сообщили, что угроза подтопления новых микрорайонов в городе Орске Оренбургской области отсутствует. Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало плотину. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

При этом 3 апреля, за два дня до прорыва дамбы в Орске, мэр города Василий Козупица проверил гидротехническое сооружение и заявил, что угрозы затопления нет.

Ранее жители Орска бросились раскупать питьевую воду после обрушения дамбы.

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