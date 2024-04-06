В МЧС сообщили, что подтопленную зону Орска покинули не все жители

Подтопленную зону города Орск в Оренбургской области пока покинули не все жители, но к ночи будут сформированы новые заявки. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире телеканала «Россия 24».

«По последним данным, поток заявок прекратился, примерно как около получаса их не поступает. Но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались, не все решили оставить небезопасную зону, хотя им предлагалось сделать это, объяснения сотрудники МЧС предоставляли — в связи с чем нужно покинуть опасную зону», — сообщил Ситников.

Он также отметил, что в подтопленной зоне нет электричества и газа, а потому число заявок на эвакуацию должно вырасти.

До этого сообщалось, что девять поселков подтоплены в Орске Оренбургской области, стихия угрожает еще трем. Помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что шесть медицинских учреждений попали в зону подтопления в Орске после прорыва дамбы и последующего наводнения.

В Орске после прорыва дамбы и начала наводнения эвакуировали более 1120 местных жителей, среди них — 331 ребенок.

Ранее в Оренбуржье оценили угрозу подтопления новых микрорайонов Орска.