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В РФ ввели штраф за самостоятельную замену газового оборудования

В РФ ввели штраф до 500 тыс. рублей за самовольную замену газового оборудования

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым установил штрафы до 500 тысяч рублей за самостоятельную замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как отмечается, документ дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Если ранее в КоАП были прописаны штрафы только за уклонение от замены газового оборудования, и порядок его обновления в нем не оговаривался, то теперь наказывать будут как за отказ от установки, так и за самостоятельную замену оборудования без ведома сотрудников соответствующих служб.

Размеры штрафов при этом резко вырастут. Для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

До этого Путин подписал закон о штрафе до миллиона рублей за спам-звонки.

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры.

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