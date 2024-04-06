ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красный Бор в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что пострадал один человек, у него легкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз.

По его словам, в населенном пункте в результате удара были повреждены несколько домов. При этом он добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако, по предварительным данным, частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника, три легковых автомобиля, заявил чиновник. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Кремле объяснили идею Путина о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной.