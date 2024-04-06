В Марий Эл прорвало дамбу

Прокуратура Марий Эл сообщила о прорыве дамбы в Куженерском районе республики. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод», — говорится в сообщении.

На место ЧП выехал прокурор района Александр Павлов. Отмечается, что угрозы подтопления жилых зданий нет. Место происшествия огораживают.

До этого мэр Орска за два дня до прорыва дамбы заявил об отсутствии угрозы затопления.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.