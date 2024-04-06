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Мэр Орска проверял дамбу за два дня до ее прорыва

Мэр Орска за два дня до прорыва дамбы заявил об отсутствии угрозы затопления

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Василий Козупица/VK

Глава Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы проверил ее и заявил, что угрозы затопления нет. Об этом мэр написал в посте, опубликованном в соцсетях.

«Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет», — написал Козупица в посте от 3 апреля.

Тогда же он подчеркнул, что наблюдаемая у гидротехнического сооружения вода – это нормальное явление.

При этом градоначальник отметил, что паводок этого года стал первой серьезной проверкой дамбы на прочность.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил, что дамба в подтопленном Орске была рассчитана на другую нагрузку — гораздо меньшую.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области сразу в двух местах прорвало дамбу. По словам горожан, течь в ней была уже несколько дней. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее жители Орска бросились раскупать питьевую воду после обрушения дамбы.

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