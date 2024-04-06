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Больная крыса выпрыгнула из унитаза и искусала мужчину

Metro: в Канаде мужчина попал в больницу после укуса крысы, прятавшейся в унитазе

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Pixabay

Житель Монреаля заразился лептоспирозом после укуса больной крысы, грызун прятался в туалете канадца. Об этом сообщает Metro.

76-летний джитель Монреаля пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу, он попытался выбросить грызуна, но крыса дважды укусила его. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, пациенту сделали укол от столбняка и отправили домой.

Однако спустя три недели состояние канадца ухудшилось, у него резко упало давление, начались сильные головные боли. В больнице медики диагностировали у него лептоспироз и поражение почек, за несколько дней у него развился сепсис, представляющий угрозу для жизни.

Пациента удалось спасти, он выписан на амбулаторное лечение, врачи предполагают, что опасной болезнью пенсионер заразился от крысы.

Ранее крыса искусала ребенка в колонии в Амурской области.

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