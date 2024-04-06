В Башкирии пенсионер рыбачил на реке в +16 и провалился под лед

В Давлекановском районе Башкирии любитель рыбалки провалился под лед на реке, пожилого мужчину спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

80-летний рыбак провалился под лед на реке Дема в Давлекановском районе республики. Пожилой мужчина решил порыбачить на тонком льду при температуре воздуха +16. На помощь рыбаку пришли спасатели, на надувной лодке они подплыли к пожилому мужчине и вытащили его из ледяной воды.

Пенсионер с переохлаждением госпитализирован. Сотрудники МЧС обращают внимание, что лед на реках сейчас стал слишком тонким.

«Лед сейчас не просто тонкий, он крайне опасный и коварный! Снизу его подмывает вода, а сверху греет солнце, тем самым с каждым днем толщина льда стремительно идет к нулю», — отметили спасатели.

В Челябинской области имам Арсламбаевской мечети Кенес Журкумбаев спас трех детей из провалившейся под лед машины.

Ранее ребенок провалился под лед на судоходном канале в Саратовской области.