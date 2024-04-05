Суд вынес решение об ограничении действий замгендиректору «Сирена-Трэвел»

Заместителю главы компании «Сирена-Трэвел» (входит в «Ростех») Александру Кальчуку избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года, в отношении Кальчука Александра Васильевича», — следует из сообщения.

До этого, что заместителя генерального директора по IT и производству АО «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана задержали по уголовному делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. По их информации, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Также газета «Коммерсантъ» сообщила, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели обыски в офисе разработчика российской системы бронирования билетов Leonardo — компании «Сирена-Трэвел». Оперативные мероприятия прошли на Ленинградском проспекте в Москве. Причиной стали атаки на систему бронирования билетов осенью 2023 года.

В сентябре 2023 года в российской системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой. Из-за этого пассажиры не могли регистрироваться на рейсы и пользоваться сервисами покупки авиабилетов. Причиной неполадки стала DDOS-атака. Она произошла, несмотря на то, что Leonardo имеет повышенный уровень информационной защиты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Роскомнадзор назвал число атак на инфраструктуру РФ, совершенных во время выборов президента России.