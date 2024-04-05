Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения

Аэропорты JFK и Ньюарк в американском штате Нью-Йорк временно остановили свою работу для проведения проверки после землетрясения. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хокул, сообщает РИА Новости.

«Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведется оценка возможных последствий», — заявил Хокул.

По ее словам, аэропорт Ла-Гуардия не получил повреждений. При этом из-за землетрясения в аэропортах JFK и Ньюарк задерживаются 95 рейсов и 191 рейс соответственно.

До этого сообщалось, что генеральное консульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей диппредставительства из-за землетрясения, ощущавшегося в городе. При этом генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что россияне пока не обращались в генконсульство в связи с землетрясением.

Незадолго до этого стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН, которое 5 апреля проходило в здании штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, прервали после землетрясения. По данным сейсмологов, вблизи города произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее землетрясение на Тайване нарушило производство чипов для Apple.