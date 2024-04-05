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Мужчина сбросил с пятого этажа собаку и заявил, что она сама выпрыгнула из окна

В Ульяновске мужчина сбросил собаку с балкона, потому что она зарычала

В Ульяновске волонтеры просят привлечь к ответственности мужчину, выбросившего собаку с пятого этажа. Об этом пишет ulpravda.ru.

С беззащитным животным накануне расправился житель дома №43А на улице Врача Михайлова в Заволжском районе. Днем он на глазах у нескольких местных жителей вышел на балкон и сбросил оттуда молодого пса. Тот пролетел 5 этажей, рухнул на землю, поднялся на лапы, но упал, сделав несколько шагов, и больше не поднимался.

«Со слов соседей, никто из них практически не видел, чтобы хозяева выгуливали питомца. Зато на протяжении длительного времени слышали постоянные поскуливания щенка», — утверждает местный зооволонтер Яна Кудинова.

Активистка Елена Сторожук также стала свидетельницей инцидента и вызвала полицию. По ее словам, правоохранители прибыли на место часа через два. Пока они ехали, во двор вышел хозяин собаки и попытался скрыть улики, забрав питомца с собой. Он также заявил очевидцам, что тот самостоятельно выпрыгнул из окна, однако впоследствии признался полицейским, что выкинул он его с балкона после того, как щенок «грозно зарычал, защищая хозяйку».

В пресс-службе УМВД России по Ульяновской области сообщили, что по факту произошедшего задержан мужчина 1975 года рождения.

«Пока никаких обвинений ему не предъявлено. Проводится проверка», — отметил представитель полиции.

Ульяновские волонтеры требуют тщательного расследования и привлечения виновного к ответственности.

Ранее россиянин выстрелил в шпица соседа из-за громкого лая и лишил собаку задних лап.

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