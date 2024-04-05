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Суд вынес приговор 11 людям по делу о Telegram-канале «Что делать»

Суд вынес приговор за экстремизм 11 людям по делу о Telegram-канале «Что делать»

Одиннадцать человек получили приговоры по статье о «склонении к массовым беспорядкам» в Telegram-канале «Что делать». Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно решению суда, приговоренные были движимы «политической ненавистью к органам государственной власти России» и из-за нее вели «информационно-агитационную кампанию в сети Интернет направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а также на вовлечение лиц в организацию массовых беспорядков с целью воспрепятствовать проведению выборов депутатов Госдумы в 2021 году».

Они осуждены на лишение свободы на сроки от 5 лет и двух месяцев до 7,5 лет. После освобождения они будут лишены права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений в сетях общего пользования и сети Интернет на 2 года.

Одна из приговоренных получила отсрочку заключения на срок беременности и первых 14 лет жизни будущего ребенка.

До этого математика Азата Мифтахова приговорили к четырем годам лишения свободы за оправдание терроризма.

Ранее Захарова заявила, что Запад натравливает людей на занятие экстремистской деятельностью.

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