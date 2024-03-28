Аспиранту МГУ Азату Мифтахову вынесли приговор

Бывшего аспиранта Московского государственного университета им. Ломоносова Азата Мифтахова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает его группа поддержки в Telegram-канале.

По данным группы поддержки, первые два года и шесть месяцев он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что гособвинение запросило три года колонии строгого режима Мифтахову.

По версии следствия, Мифтахов в ходе просмотра телевизора с другими арестантами одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ. Следователь также заявил, что мужчина является активным участником «террористической организации «Народная самооборона».

В сентябре 2023 года бывший аспирант мехмата МГУ был задержан на выходе из колонии, где отбывал наказание за поджог офиса партии «Единая Россия» в 2018 году.

Ранее экс-депутата Басманного района Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам колонии.