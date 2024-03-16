Захарова заявила о переходе Запада к экстремизму

В попытке сорвать выборы президента в России западные страны перешли к экстремизму. Такое мнение на мероприятии Российского общества «Знание» выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Запад «натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью».

16 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что преступления, совершаемые на избирательных участках в виде поджогов и иных актов вандализма, могут быть квалифицированы как государственная измена с наказанием вплоть до 20 лет колонии особого режима.

В тот же день депутат Государственной думы Василий Пискарев высказал мнение, что поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

Ранее в ЦИК рассказали, откуда шли указания портить бюллетени на выборах.