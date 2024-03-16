Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила о переходе Запада к экстремизму

Захарова: Запад натравливает людей на занятие экстремистской деятельностью

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В попытке сорвать выборы президента в России западные страны перешли к экстремизму. Такое мнение на мероприятии Российского общества «Знание» выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Запад «натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью».

16 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что преступления, совершаемые на избирательных участках в виде поджогов и иных актов вандализма, могут быть квалифицированы как государственная измена с наказанием вплоть до 20 лет колонии особого режима.

В тот же день депутат Государственной думы Василий Пискарев высказал мнение, что поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

Ранее в ЦИК рассказали, откуда шли указания портить бюллетени на выборах.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами