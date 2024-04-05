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Девушка прилетела из Индии в Казахстан с холерой

Sputnik: у прилетевшей из Индии в Казахстан женщины обнаружили холеру в самолете

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Минздрав Республики Казахстан

У прилетевшей из Индии в Казахстан гражданки Киргизии обнаружили холеру прямо на борту воздушного судна. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Sputnik Ближнее зарубежье.

Женщина летела из Дели в Алма-Ату и почувствовала недомогание. Санитарные врачи обследовали пассажирку и поставили ей диагноз по результатам анализа. В салоне самолета провели дезинфекцию, а пассажирам посоветовали обратиться к врачам в случае появления симптомов.

Симптомами холеры является повышенная температура на начальных этапах и ее понижение до 34-35℃ впоследствии, озноб, обильная и водянистая диарея, рвота, метеоризм и ощущение, что живот переполнен большим количеством жидкости.

До этого эксперты заговорили о вероятном пандемическом распространении холеры. Роспотребнадзор работает над профилактикой инфекций в России с учетом эпидемических рисков.

Ранее ВОЗ сообщила о более 40 тыс. заболевших холерой в январе 2024 года.

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