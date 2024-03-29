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Россиян предупредили о вероятности новой пандемии

Попова: эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры

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Максим Богодвид/РИА Новости

Эксперты предупреждают о вероятном пандемическом распространении холеры в мире. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, денге остаются эпидемиологическими рисками. Также во многих странах мира наблюдается неблагополучная ситуация с чумой.

По словам Поповой, Роспотребнадзор работает над профилактикой инфекций в России с учетом эпидемических рисков. Она обратила внимание, что в мире все еще сложная эпидемиологическая обстановка, в том числе и по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

До этого ученые из Британии пришли к выводу, что после COVID-19 существует риск не только для физического, но и для психического здоровья. Выяснилось, что у зараженных риск проблем с психическим здоровьем оказался выше. Данная группа больше других подвержена психотическим расстройствам, расстройствам настроения, тревожности, употреблению алкоголя и нарушению сна.

Ранее в Санкт-Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до конца 2024 года.

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