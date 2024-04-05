Напавшему на Чибиса изберут меру пресечения в больнице

Напавшему на губернатора Мурманской области Александру Быданову изберут меру пресечения прямо в больнице. Заседание пройдет в выездном формате, передает Mash.

Отмечается, что Быданова доставили в больницу с пулевым ранением. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы до 20 лет.

До этого мать нападавшего Татьяна Быданова высказала мнение, что нападение 42-летнего Александра Быданова на Чибиса не было заказным. Она рассказала, что общалась с сыном в день нападения на губернатора. Быданова на вопрос о том, было ли покушение заказным, ответила, что таковым оно не являлось, а после сказала, что не хочет продолжать общение с представителем прессы и расплакалась. При этом женщина отметила, что пытается понять мотивы сына и добавила, что не верит в то, что ему мог кто-то внушить мысль о нападении.

Покушение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в городе Апатиты. На него напал мужчина с ножом и ранил в живот. Позже подозреваемого задержали — им оказался местный житель. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.