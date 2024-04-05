Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Напавшему на Чибиса изберут меру пресечения в больнице

Mash: меру пресечения напавшему на мурманского губернатора изберут в больнице

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Напавшему на губернатора Мурманской области Александру Быданову изберут меру пресечения прямо в больнице. Заседание пройдет в выездном формате, передает Mash.

Отмечается, что Быданова доставили в больницу с пулевым ранением. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы до 20 лет.

До этого мать нападавшего Татьяна Быданова высказала мнение, что нападение 42-летнего Александра Быданова на Чибиса не было заказным. Она рассказала, что общалась с сыном в день нападения на губернатора. Быданова на вопрос о том, было ли покушение заказным, ответила, что таковым оно не являлось, а после сказала, что не хочет продолжать общение с представителем прессы и расплакалась. При этом женщина отметила, что пытается понять мотивы сына и добавила, что не верит в то, что ему мог кто-то внушить мысль о нападении.

Покушение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в городе Апатиты. На него напал мужчина с ножом и ранил в живот. Позже подозреваемого задержали — им оказался местный житель. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами