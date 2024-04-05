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Политолог назвал волонтеров-медиков главными помощниками системы здравоохранения

Политолог Пашин: ежегодно помощь волонтеров-медиков получают 4 млн россиян

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ФГБУ «Роспатриотцентр»

Движение волонтеров-медиков показывает, насколько много в России желающих помогать, для кого соучастие, милосердие и добровольчество не просто слова, а неотъемлемая часть жизни, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.

Политолог отметил, что волонтеров-медиков с уверенностью можно назвать главными помощниками системы здравоохранения.

«Они оказывают такую важную и необходимую помощь, находясь, по сути, «на передовой» отечественного здравоохранения. Работа в «красных зонах» во время пандемии, оказание помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций и терактов, активная помощь в реализации национальных проектов и государственных программ — во всем этом волонтеры-медики демонстрируют свою непосредственную вовлеченность», — сказал Михаил Пашин.

Эксперт подчеркнул, что в России действует 89 региональных отделений.

«Движение волонтеров-медиков объединяет более 144 тыс. человек, ежегодно их помощь получают около 4 млн россиян», — констатировал политолог.

Он также добавил, что уже создано более 3,5 тыс. школьных отрядов волонтеров-медиков, которые объединили более 25 тыс. школьников, а в ряде регионов помогают представители «серебряного» поколения.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность движения для развития здравоохранения в нашей стране, отмечая, что «продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, волонтеры выполняют важную миссию — участие в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением», — сказал Пашин.

Эксперт убежден: ту помощь, которую оказывает движение в реализации национального проекта «Здравоохранение», сложно переоценить.

«Это и организация выездных центров здоровья, где каждый может получить необходимые консультации и пройти ряд обследований, и проведение марафонов ценностей здорового образа жизни. В самых отдаленных уголках страны добровольцы реализуют проект «Добро в село», помогая привести в порядок функционирующие фельдшерско-акушерские пункты и провести обследования», — перечислил политолог.

По его мнению, сейчас сложно представить российское здравоохранение без постоянного участия в нем движения волонтеров.

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