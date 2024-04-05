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В Москве выявили вспышку кори

На северо-востоке Москвы зафиксировали вспышку кори

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OneSideProFoto/Shutterstock

На северо-востоке Москвы выявили вспышку кори. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его информации, врачи зафиксировали вспышку кори в одном из домов на Северном бульваре. Жильцам дома рекомендовали сделать прививку в поликлинике на улице Пестеля.

В январе руководитель Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что защититься от кори можно только с помощью прививки, при этом делать ее нужно в течение 72 часов с момента, когда человек оказался в очаге заболевания.

Она пояснила, что эффективность прививки не будет стопроцентной, если не уложиться в этот временной промежуток. Как отметила Патяшина, пациенты, которые в детстве прошли вакцинацию от кори, получают пожизненный иммунитет.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что два завозных случая кори зафиксировали в столице Амурской областиБлаговещенске.

Ранее врач назвала главную опасность кори.

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