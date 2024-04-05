Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СК РФ заслушал доклад о ходе расследования атаки на «Крокус»

Бастрыкин поручил продолжить детальное расследование теракта в «Крокусе»

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил продолжить детально устанавливать обстоятельства теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В пятницу, 5 апреля, Бастрыкин заслушал доклад следственной группы о ходе расследования уголовного дела о нападении на концертный зал. При этом в совещании также приняли участие первый заместитель главы ведомства Эдуард Кабурнеев, руководитель Главного следственного управления СК РФ Денис Колесников и иные представители следственных органов.

«Главе ведомства доложено о проводимой работе по различным направлениям в соответствии с планом расследования уголовного дела. В частности, продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела», — говорится в заявлении.

Кроме того, специалисты проверяют полученные в ходе допросов показания и изучают изъятые у подозреваемых предметы. Вместе с этим сотрудники оперативных служб проводят экспертные исследования.

«Бастрыкин поручил подчиненным продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию лиц, причастных к его совершению, – исполнителей, пособников и организаторов», — добавили представители СК РФ.

В ходе совещания председатель ведомства обратил внимание на необходимость установить все этапы финансирования нападения на «Крокус Сити Холл».

Ранее в мэрии Москвы рассказали, сколько пострадавших в результате теракта остаются в больницах.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами