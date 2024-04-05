Глава СК РФ заслушал доклад о ходе расследования атаки на «Крокус»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил продолжить детально устанавливать обстоятельства теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В пятницу, 5 апреля, Бастрыкин заслушал доклад следственной группы о ходе расследования уголовного дела о нападении на концертный зал. При этом в совещании также приняли участие первый заместитель главы ведомства Эдуард Кабурнеев, руководитель Главного следственного управления СК РФ Денис Колесников и иные представители следственных органов.

«Главе ведомства доложено о проводимой работе по различным направлениям в соответствии с планом расследования уголовного дела. В частности, продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела», — говорится в заявлении.

Кроме того, специалисты проверяют полученные в ходе допросов показания и изучают изъятые у подозреваемых предметы. Вместе с этим сотрудники оперативных служб проводят экспертные исследования.

«Бастрыкин поручил подчиненным продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию лиц, причастных к его совершению, – исполнителей, пособников и организаторов», — добавили представители СК РФ.

В ходе совещания председатель ведомства обратил внимание на необходимость установить все этапы финансирования нападения на «Крокус Сити Холл».

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