Появились новые подробности нападения на Чибиса

Журналист «Народного телевидения Хибины» из города Апатиты Антон Рассказов заявил, что на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с гражданами в зале Дома культуры чиновник был с охранником, а в зале также были полицейские. Об этом сообщает РИА Новости.

«У него был охранник — я заметил. Точно не могу сказать, но мне показалось, что был. В зале на встрече были полицейские. По протоколу должен быть охранник, и он там был. Еще были дружинники», — сообщил Рассказов.

До этого сообщалось, что меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса изберут в субботу, 6 апреля.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на Андрея Чибиса. Позже подозреваемого мужчину, который напал с ножом на главу региона, задержали. Он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

После нападения на губернатора возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят следственные действия с задержанным по подозрению в нападении жителем Апатитов Александром Быдановым.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на мурманского губернатора мог быть лишен прав.