В Молдове захотели объявить экстремистской символикой российский имперский флаг

Генпрокуратура, минюст и госбезопасность Молдовы требуют запретить российский имперский флаг. Об этом пишет издание Sputnik Молдова в своем Telegram-канале.

Бело-желто-черный флаг намерены признать экстремистским символом. Соответствующее обращение передано в суд 3 апреля.

Черно-желто-белый флаг был официальным флагом Российской империи с июня 1858 года по 29 апреля (11 мая) 1896 года. Этот флаг также называли «флагом романовских цветов» и «гербовым флагом Российской империи». Впервые сочетание черного, желтого и белого цветов отмечено в начале XVIII века при Петре І на его судовом штандарте. Тогда этот флаг указывал на личное присутствие монарха на военном корабле.

До этого президент России Владимир Путин с яхты посмотрел на поднятие флагов РФ, СССР и Российской империи в Санкт-Петербурге.

Церемония поднятия флагов, почетным гостем которой стал Путин, была приурочена к историческим датам: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору Петра Первого.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует.