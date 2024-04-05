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Названа дата рассмотрения жалобы продавца машины исполнителям теракта в «Крокусе»

Жалобу продавшего машину исполнителям теракта в «Крокусе» рассмотрят 10 апреля

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Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Мосгорсуд принял решение рассмотреть жалобу на арест Диловара Исломова, который продал машину исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», 10 апреля. Заседание пройдет в 14:00 по московскому времени, передает ТАСС.

«Рассмотрение жалобы Исломова Д. И. назначено к рассмотрению на 14:00 мск 10 апреля», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Рассмотрение дела было запланировано на 13:15 по московскому времени.

29 марта Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. До этого апелляции подали Исроил Исломов и его сын Аминчон.

3 апреля адвокат Аминчона Исломова Залина Есенова заявила, что ее подзащитный полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.

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