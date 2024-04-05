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В сеть попало видео с орудием нападения на Чибиса

СК РФ опубликовал видео с ножом, которым ранили мурманского губернатора Чибиса

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РИА Новости/Телеграм-канал «Губернатор Чибис»

Следственный комитет РФ опубликовал видео с ножом, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

На оперативных кадрах Следственного комитета с места преступления видно, что в снегу лежит нож с черно-синей рукояткой длиной около 10 см. Предполагается, что оружие было самодельным.

До этого сообщалось, что ранивший мурманского губернатора Чибиса мужчина мог быть лишен прав.

Нападение произошло в Апатитах на выходе из здания ДК «Строитель». Там губернатор губернатор встречался с жителями города. После нападения чиновник мог дойти до машины. Его доставили в больницу. Следственный комитет начал расследование инцидента.

Напавшего зовут Александр Быданов, ему 42 года. По его словам, он пошел на нападение из-за голоса в голове. Во время задержания злоумышленника сотрудники Росгвардии ранили его в ногу.

Ранее переживший нападение губернатор Чибис записал видеообращение.

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