Подозреваемый в нападении на мурманского губернатора Чибиса мог быть лишен прав

Мужчина, которого в средствах массовой информации называли напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, мог быть лишен водительских прав два года назад. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, будучи лишенным прав, он садился за руль.

«В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после того, как тот оставил место ДТП после столкновения с другим автомобилем. А в августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав, в этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

При этом в РИА Новости подчеркнули, что не располагают данными о том, что указанный в картотеке суда Александр Быданов является напавшим на губернатора.

Нападение произошло в Апатитах на выходе из здания ДК «Строитель». Там губернатор губернатор встречался с жителями города. После нападения чиновник мог дойти до машины. Его доставили в больницу. Следственный комитет начал расследование инцидента.

Напавшего зовут Александр Быданов, ему 42 года. По его словам, он пошел на нападение из-за голоса в голове. Во время задержания злоумышленника сотрудники Росгвардии ранили его в ногу.

Позже стало известно, что угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который попал в больницу после нападения, нет.

Ранее сообщалось, что водителю автобуса, который не уступил дорогу скорой помощи, грозит лишение прав.