Россияне боятся возможной юридической ответственности из-за помощи пострадавшему

Лишь один из пяти россиян не боится юридической ответственности за неблагоприятный исход оказания первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая. При этом почти половина боится оказать помощь неправильно и усугубить состояние пострадавшего. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Актион Охрана труда» (входит в группу «Актион»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных — 79,8% — в той или иной степени опасаются юридических последствий за неблагоприятное оказание первой помощи пострадавшему. 21,5% прямо ответили, что боятся ответственности, 36,4% выбрали ответ «скорее да, чем нет», и 21,9% — «скорее нет, чем да».

Почти половина респондентов — 48% — опасаются того, что окажут первую помощь неправильно. Более трети — 38,3% — считают недостаточным свой уровень подготовки, а 25,5% признают низкой свою информированность о возможных исходах травмы или внезапного заболевания у пострадавшего.

Большинство — 78,5% — выразили готовность оказать помощь пострадавшему. Лишь 5% ответили отрицательно на этот вопрос.

Подавляющее большинство — 91,5% — заявили, что знают основы оказания первой помощи в теории, а 89,4% — что знают перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Более того, 81,5% отметили, что обучение по оказанию первой помощи проводят у них на работе.

Однако лишь 40,2% опрошенных смогли верно назвать норматив приезда скорой помощи в России — 20 минут.

Большинство — 69,6% — сообщили, что, став свидетелем несчастного случая, попробовали бы или сами оказать необходимую помощь, или все же вызвать скорую помощь. Однако более четверти респондентов — 28,4% — не стали бы оказывать помощь самостоятельно, а просто вызвали бы скорую помощь.

«В России нет судебных прецедентов, когда гражданина привлекли к ответственности за неумышленное причинение вреда при оказании первой помощи. Гражданин, у которого нет медицинского образования, вправе оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях до момента, как прибудут медики. Но для этого ему нужно получить соответствующие знания и навыки: он должен знать, при каких состояниях оказывают первую помощь, и уметь выполнять необходимые мероприятия», — прокомментировала эксперт «Актион Охрана труда» Екатерина Ефремова, уточнив, что нормативы регулируются ст. 31 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ и приказом Минздравсоцразвития от 04.05.2012 №477н.

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