Россиянина, подозреваемого в теракте с газовым баллоном под Калининградом, арестовали

Суд Калининграда арестовал 20-летнего молодого человека по подозрению в совершении теракта. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

Жителя поселка Константиновка отправили под стражу до 3 июня текущего года. Следователи выяснили, что фигурант уголовного дела нигде не работает, поэтому он может снова нарушить закон и скрыться, поэтому настаивали на аресте.

«Подозреваемый и его защитник против удовлетворения ходатайства следователя возражали, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», – сообщается в публикации.

Молодого человека подозревают в покушении на теракт. По версии следствия, 2 апреля он пришел на перегон Полесск – Гурьевск и положил на пути газовый баллон, который замаскировал травой. В результате поезд, следовавший из Советска в Калининград сошел с рельсов.

В беседе с правоохранителями фигурант сообщил, что якобы взял пустой баллон и положил на перегон, чтобы поезд остановился и люди внутри опоздали на работу. По версии следователей, молодого человека могли вести украинские кураторы.

Ранее в Челябинске мужчина устроил диверсию на железной дороге и получил срок 12 лет.