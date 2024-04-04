В ЭИСИ объяснили рекордный уровень единения вокруг Путина

Российское общество консолидировано и не видит причин смены лидера. Об этом на круглом столе «Президентское супербольшинство: кто составляет самую обширную политическую коалицию в России?» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его мнению, беспрецедентный уровень единства жителей страны является одним из ключевых факторов, по которому сформировалось супербольшинство.

Понятие президентского супербольшинства было предложено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам выборов главы государства, которые показали исторический максимум поддержки Владимира Путина.

Как уточнил Матвейчев, супербольшинство включает в себя миллионы людей, а также олицетворяет все, что есть в России. По его словам, выборы обнажили желание российского обществ.

«Конечно, люди у нас разные, но все различия ушли на второй план, а на первый вышли те вещи, которые делают нас едиными. Это редко, у кого бывает», — сказал он.

Как подчеркнул гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, исключительный уровень поддержки президента является результатом долгой работы в интересах людей.

«Путин для гражданского общества стал неким «мечом короля Артура», который был вытащен из камня, чтобы в трудную годину защитить это гражданское общество», — сказал он.

Председатель правления «Центр политических технологий» Борис Макаренко также считает, что супербольшинство образовалось в связи с грамотной работой Путина со всеми значимыми направлениями общественной повестки.

По мнению политолога, президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, каждая из социальных групп избирателей нашла близкое для себя в программе Путина.

«Стоит отметить очень важный момент, почему удалось консолидировать элиты. Общий курс элиты — курс на то, чтобы отстоять свою позицию и определить свою роль. Все нашли точки консолидации в позиции Владимира Путина», — сказал он.