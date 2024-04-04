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В Лос-Анджелесе грабители похитили около $30 млн

LA Times: в Лос-Анджелесе грабители вынесли из хранилища около $30 млн

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Shutterstock

В ходе одного из крупнейших ограблений в истории Лос-Анджелеса грабители похитили около $30 млн во время налета в пасхальное воскресенье на хранилище денег в долине Сан-Фернандо. Об этом заявил представитель полиции Лос-Анджелеса, сообщает LA Times.

По словам главы департамента полиции Лос-Анджелеса, ограбление произошло 31 марта вечером в Сильмаре, где обрабатываются и хранятся наличные предприятий региона.

По словам источника, грабителям удалось вломиться в здание, а также взломать сейф, в котором хранились деньги. В правоохранительных органах подчеркнули, что взлом стал одной из крупнейших краж в истории города, когда дело доходит до наличных денег, а общая сумма похищенного превысила все ограбления бронеавтомобилей в городе.

До этого в США ограбивший банк мужчина вышел из тюрьмы и повторно ограбил тот же самый банк.

Ранее в Балтии устроили соревнования по «грабежу» водителей на российских авто.

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