Стало известно, как часто будут проводить в РФ Всемирный фестиваль молодежи

Россия раз в шесть лет будет проводить Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, передал ТАСС.

Она поблагодарила президента РФ Владимира Путина за принятие «главного решения» о проведении в России Всемирного фестиваля молодежи на регулярной основе раз в шесть лет.

Разуваева уточнила, что международные тематические слеты будут при этом проводится ежегодно.

Глава государства на совещании отметил, что наследие Всемирного фестиваля молодежи, который состоялся в марте в Сочи, должно активно использоваться.

До этого Путин в беседе по молодежной политике вспомнил строки из Евангелия. Он напомнил, что рыбаки стали апостолами, учениками Иисуса, что было очень важно в период становления мировых религий. По мнению российского лидера не менее актуальной остается роль воспитателей молодежи, проповедников и сегодня, когда Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности, культуру и историю.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.