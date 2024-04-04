Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы кандидаты, прошедшие второй этап выборов мэра Новосибирска

Второй этап выборов мэра Новосибирска прошли кандидаты Украинцев и Кудрявцев

close
100%
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

В Новосибирске два кандидата прошли второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска. Об этом сообщает Ngs.Ru.

Кандидаты Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев защитили свои программы перед комиссией. Их выступления оценивались по пятибалльной шкале — нужно было набрать минимум 2,6 балла.

Украинцев набрал 2,89 балла, а Кудрявцев — 4,48 балла.

В марте Telegram-канал «Взгляд Инфо» сообщал, что никто не захотел стать главой города Минусинска в Красноярском крае. Срок подачи документов на должность главы города истек 27 марта, однако ни одного пакета документов от соискателей так и не поступило. По словам консультанта-юриста Горсовета населенного пункта, по закону нельзя проводить конкурс, если не поступило заявок хотя бы от двух кандидатов.

В таких случаях конкурс на должность мэра обычно продлевают. Если и со второго раза отбор не состоится, его можно продлить еще неограниченное количество раз.

Ранее в Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами