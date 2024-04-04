Названы кандидаты, прошедшие второй этап выборов мэра Новосибирска

В Новосибирске два кандидата прошли второй этап конкурса на пост мэра Новосибирска. Об этом сообщает Ngs.Ru.

Кандидаты Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев защитили свои программы перед комиссией. Их выступления оценивались по пятибалльной шкале — нужно было набрать минимум 2,6 балла.

Украинцев набрал 2,89 балла, а Кудрявцев — 4,48 балла.

В марте Telegram-канал «Взгляд Инфо» сообщал, что никто не захотел стать главой города Минусинска в Красноярском крае. Срок подачи документов на должность главы города истек 27 марта, однако ни одного пакета документов от соискателей так и не поступило. По словам консультанта-юриста Горсовета населенного пункта, по закону нельзя проводить конкурс, если не поступило заявок хотя бы от двух кандидатов.

В таких случаях конкурс на должность мэра обычно продлевают. Если и со второго раза отбор не состоится, его можно продлить еще неограниченное количество раз.

Ранее в Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ.