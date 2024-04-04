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Мужчину лишили гражданства за отказ служить в российской армии

СК: уроженца Таджикистана выдворят из России за отказ служить в армии

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МВД России/14.мвд.рф

В Рязанской области уроженца Таджикистана признали виновным в уклонении от прохождения военной службы, это стало одним из оснований для лишения его приобретенного в 2022 году гражданства, в скором времени его выдворят из страны. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Рязанской области.

По данным следователей, мужчина 2001 года рождения, являясь военнообязанным гражданином РФ, без законных оснований для освобождения от военной службы, не явился по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Суд назначил мужчине штраф.

Информация об этом вместе с копия приговора были направлены полицию. В результате, у осужденного было прекращено гражданство РФ по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

«3 апреля 2024 года у осужденного изъят паспорт Российской Федерации, в ближайшее время он будет выдворен за пределы государства», — говорится в публикации.

До этого президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике.

Ранее Путин назвал альтернативу завозу трудовых мигрантов в Россию.

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