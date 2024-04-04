Политолог назвал открытые на Донбассе объекты знаком возрождения региона

Открытие новых объектов в ДНР и ЛНР имеет не только социально значимый, практический смысл, но и носит важное символическое значение, заявил «Газете.Ru» политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

По мнению политолога, открытие президентом России Владимиром Путиным социальные и жилые объекты в новых регионах — это знаки восстановления и возрождения Донбасса.

«На наших глазах в кратчайшие сроки создается новейшая инфраструктура, отвечающая всем современным стандартам. Особенно значимо открытие новейшего перинатального центра в Донецке — места, где будут появляться на свет маленькие жители Донбасса», — считает Александр Рудаков.

По мнению эксперта, новейшее оборудование, высокий уровень технологического оснащения новых объектов – «свидетельство того, что Донбасс вернулся домой, что его исторически русские земли составляют теперь единое целое с Большой Россией».

Реализация сложнейших инфраструктурных проектов в Донбассе демонстрирует обществу, что планы развития регионов будут обязательно выполнены, убежден политолог.

При этом Александр Рудаков отметил, что строительство новых объектов в ДНР и ЛНР было связано с огромными трудностями, со множеством сложностей.

Он подчеркнул, что объекты возводились на фоне обстрелов ВСУ, разрушенной инфраструктуры, логистики в условиях близости фронта.

«Однако каждый из запланированных проектов был в полной мере реализован, обеспечен необходимым оборудованием и ресурсами. Очевидно, что приоритетный характер восстановления и возрождения Донбасса — это принципиальная позиция главы государства, которая отражается и на работе всех государственных органов», — заключил эксперт ЭИСИ.

В среду, 3 апреля, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл ряд социальных и жилых объектов в новых регионах России. Среди них — перинатальный центр в Донецке и спортшкола в Луганске.