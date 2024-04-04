Пьяный россиянин угрожал взорвать торговый павильон в Красноярске

В Красноярске нетрезвый местный житель пришел в магазин и угрожал продавцам самодельным взрывным устройством, которое собрал из мусора. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Ленинском районе Красноярске мужчина ворвался в торговый павильон и заявил, что у него при себе «бомба». Злоумышленник размахивал пакетом с неизвестным содержимым, сотрудники магазина вызвали полицию. Агрессивного покупателя задержали на месте, взрывного устройства при нем не оказалось.

В отделе полиции 37-летний мужчина объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Известно, что задержанный уже имел проблемы с законом и был судим.

Житель поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области остался без электричества и угрожал коммунальщикам взорвать опору ЛЭП. Сельчанин позвонил коммунальщикам и заявил, что подорвет линию электропередач гранатой. Мужчину удалось задержать.

Ранее россиянке угрожали минированием после заказа цветов в онлайн-магазине.