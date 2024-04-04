Ростовчанин пытался вывезти двухметрового крокодила Бакса в Казахстан

В пункте пропуска в Орске сотрудники таможни не дали контрабандисту вывезти в Казахстан живого крокодила. Об этом сообщает Федеральная Таможенная служба.

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с пограничниками предотвратили незаконный вывоз живого крокодила в Казахстан. Рептилию обнаружили при досмотре грузовика, в кузове среди вещей стоял деревянный ящик, внутри которого находился крокодил длиной 1,8 метра.

Грузовик вел житель Ростовской области, документов на перевозку животного у мужчины не было, а ветеринарный паспорт был заполнен с ошибками, крокодила по кличке Бакс ростовчанин приобрел в 2009 году. Устанавливаются обстоятельства, при которых мужчина купил крокодила и почему пытался незаконно перевезти животное через границу.

На Алтае будут судить двух мужчин за контрабанду редких птиц. Житель Москвы и иностранный гражданин незаконно приобрели у камчатского охотника пять кречетов, птиц планировали вывезти за границу и продать за 11 миллионов рублей для использования в соколиной охоте.

Ранее контрабандисты пытались вывезти более 80 диких животных из Таиланда.