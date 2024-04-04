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Туристка дважды подверглась изнасилованию на популярном курорте

Mirror: в Испании трое мужчин изнасиловали британскую туристку

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Shutterstock

На испанском курорте Бенидорм британская туристка дважды подверглась групповому изнасилованию за одну ночь. Об этом сообщает Mirror.

Молодая женщина отдыхала в Бенидорме, в один из вечеров она вышла из бара в состоянии алкогольного опьянения, на улице туристка познакомилась с мужчинами. Трое новых знакомых предложили ей прогуляться, компания зашла на футбольный стадион, где приятели набросились на женщину и изнасиловали.

Спустя еще четыре часа злоумышленники снова напала на жертву и надругались над ней. На следующий день пострадавшая обратилась в полицию, она рассказала, что плохо помнит произошедшее, потому что была сильно пьяна.

Подозреваемых удалось задержать, имена насильников — испанца и двух марокканцев в возрасте от 24 до 34 лет, не называются, прокуроры требуют приговорить их к длительному тюремному заключению. Мужчины отрицают обвинения в насилии, они заявили, что туристка добровольно согласилась вступить с ними в интимную связь.

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