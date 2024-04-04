Арсенал оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Сахалина

В Южно-Сахалинске ФСБ задержала двух местных жителей по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Южно-Сахалинска, как установили следователи, мужчины незаконно хранили оружие, порох и патроны.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, килограмм пороха, два охотничьих ружья и комплектующие к ним. Возбуждены несколько уголовных дел.

В Северной Осетии 60-летний мужчина хранил в своем доме оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. У мужчины нашли и изъяли автомат, охотничье ружье и винтовки, 1290 патронов различного калибра и 64 г пороха. Сельчанин объяснил, что арсенал достался ему в наследство от брата, возбуждено уголовно дело.

Ранее в Ингушетии в арке частного дома нашли тайник с боеприпасами.