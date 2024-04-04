Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арсенал оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Сахалина

ТАСС: на Сахалине у двух местных жителей изъяли несколько ружей, порох и патроны

close
100%
ФСБ/РИА «Новости»

В Южно-Сахалинске ФСБ задержала двух местных жителей по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Южно-Сахалинска, как установили следователи, мужчины незаконно хранили оружие, порох и патроны.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, килограмм пороха, два охотничьих ружья и комплектующие к ним. Возбуждены несколько уголовных дел.

В Северной Осетии 60-летний мужчина хранил в своем доме оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. У мужчины нашли и изъяли автомат, охотничье ружье и винтовки, 1290 патронов различного калибра и 64 г пороха. Сельчанин объяснил, что арсенал достался ему в наследство от брата, возбуждено уголовно дело.

Ранее в Ингушетии в арке частного дома нашли тайник с боеприпасами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами