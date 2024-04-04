Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тайшете стая собак едва не растерзала ребенка

В Иркутской области мужчина спас ребенка от нападения стаи собак

close
100%
Виталий Залесский/РИА Новости

В Тайшете стая бродячих собак едва не растерзала школьника, мальчика спас мужчина, проезжавший мимо. Об этом сообщает портал «Тайшет 24».

Инцидент произошел в Тайшете во дворах домов по улице Транспортная, стая собак напала на подростка, мальчик не мог отбиться от агрессивных животных. На помощь ребенку пришел проезжавший мимо водитель, мужчина распугал псов и вызвал полицию.

По факту нападения на ребенка проводится проверка, по предварительной информации мальчик не пострадал.

В подмосковных Люберцах 2 апреля собака породы американский стаффордширский терьер самостоятельно покинула квартиру и набросилась на четырехлетнего мальчика, который в это время находился на лестничной клетке. Ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти гулявший без хозяина хаски отгрыз палец женщине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами