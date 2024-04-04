В Тайшете стая собак едва не растерзала ребенка

В Тайшете стая бродячих собак едва не растерзала школьника, мальчика спас мужчина, проезжавший мимо. Об этом сообщает портал «Тайшет 24».

Инцидент произошел в Тайшете во дворах домов по улице Транспортная, стая собак напала на подростка, мальчик не мог отбиться от агрессивных животных. На помощь ребенку пришел проезжавший мимо водитель, мужчина распугал псов и вызвал полицию.

По факту нападения на ребенка проводится проверка, по предварительной информации мальчик не пострадал.

В подмосковных Люберцах 2 апреля собака породы американский стаффордширский терьер самостоятельно покинула квартиру и набросилась на четырехлетнего мальчика, который в это время находился на лестничной клетке. Ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами. Возбуждено уголовное дело.

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