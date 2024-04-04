В Кузбассе задержали налетчика, похитившего 20 млн рублей шесть лет назад

В Кемерове сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в Томске в августе 2017 года. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Неизвестный похитил у перевозчика свыше 20 млн рублей, угрожая оружием. По горячим следам преступника задержать не удалось. Через шесть лет сотрудники полиции Томской области установили, что подозреваемый может проживать в Кузбассе, и отправились в командировку, чтобы проверить эту версию.

«В ходе командировки совместно с коллегами из местного подразделения уголовного розыска и Росгвардии подозреваемый был задержан по месту жительства в городе Кемерово», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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