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Рогов предложил выдавать жилищные сертификаты жителям прифронтовых сел

Рогов: покинувшие прифронтовые села люди нуждаются в жилищных сертификатах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Люди, покинувшие прифронтовые села в Запорожской области, где идут бои, нуждаются в жилищных сертификатах. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Рогов рассказал о рабочей встрече с жителями, эвакуированными из Работино, Вербовое, Новопрокоповки и других прифронтовых населенных пунктов, где идут бои.

«Жилые дома местных жителей разрушены, возвращаться им некуда. Эти люди нуждаются в нашей поддержке, одной из форм которой могут стать жилищные сертификаты», — сказал Рогов.

3 апреля Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзорными прогнозами насчет ВСУ.

1 апреля Рогов заявил, что Украину пугает появление железной дороги в Крым через новые регионы.

В тот же день войска РФ захватили два опорных пункта ВСУ под Вербовым.

Ранее Рогов предложил Зеленскому план переговоров.

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