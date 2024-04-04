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Россияне рассказали, почему возвращаются на прежнюю работу после увольнения

Каждый третий россиянин возвращался на бывшее место работы

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Shutterstock

Каждый третий россиянин (31%) возвращался на предыдущее место работы. Причем среди них чуть больше мужчин (33%), чем женщин (29%). Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Размышляют над таким решением 4% респондентов. А 65% опрошенных никогда этого не делали. Реже с такой ситуацией сталкивались женщины (68%), нежели мужчины (62%).

«В связи с кадровым дефицитом российские компании не только активно ищут новых сотрудников, но также обращают внимание на прошлых и хорошо зарекомендовавших себя работников. Данная тенденция может быть эффективным способом привлечения высококвалифицированных специалистов, особенно в такой среде, где спрос на таланты превышает предложение. При такой стратегии крайне важен бренд работодателя. Сильная корпоративная культура сегодня становится важным признаком конкурентоспособности компании на рынке, а у кандидатов она входит в топ критериев выбора нового места работы наравне со стабильностью компании, уровнем заработной платы и наличием социального пакета», — отметила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Главной мотивацией для возвращения на предыдущее место работы является уровень заработной платы — на это указали 55% респондентов. Новые выгодные условия привлекают 50% участников исследования.

Из-за понимающего руководителя готовы вернуться на прошлое рабочее место 42% опрошенных россиян. Комфортный график в качестве причины отметили 35% респондентов. 30% обратили внимание на коллектив, в котором все приходят друг к другу на помощь. 29% участников опроса волнует удобное расположение офиса.

Здоровая рабочая обстановка может привлечь обратно 26% опрошенных, явная перспектива карьерного роста — 24%, в интересные задачи — 20%.

12% респондентов выбрали вариант «Другое», где отметили полное доверие в коллективе и уважение к профессиональным навыкам.

Ранее HR-специалист рассказала о самой главной ошибке кандидатов на собеседовании.

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