На Украине заявили, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице

На Украине сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице. Об этом заявил в интервью украинским СМИ омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выигрывает? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет», – рассказал прессе украиcнкий политик.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.