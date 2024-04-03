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В Ульяновске двухлетний ребенок попал в реанимацию после выпадения из окна

В Ульяновске ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

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Shutterstock

Врачи Ульяновской области спасают двухлетнего ребенка, который выпал из окна. Об этом сообщает минздрав региона в официальном сообщество во «ВКонтакте».

По какой причине пострадавший упал с третьего этажа, не уточняется. Известно, что медики оперативно прибыли на место и госпитализировали ребенка. По словам специалистов, он поступил в учреждение в очень тяжелом состоянии.

«Пациент находится в отделении реанимации. Врачами оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

В минздраве региона напомнили о том, что не стоит оставлять детей одних. При этом важно отодвинуть от окон мебель, чтобы младший член семьи не смог достать до ручки.

Как сообщает kp.ru, по предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку и предмет не выдержал давления. По словам очевидцев, пострадавший смог выжить благодаря сугробу под окном.

Ранее в Симферополе девочка выпала из окна седьмого этажа и выжила.

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